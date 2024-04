Solidaridad con las compañeras en huelga de hambre y el campamento “Canarias se agota” en La Laguna. Canarias tiene un límite: contra el turismo depredador actuemos de inmediato.

Desde el Secretariado Permanente de CGT queremos manifestar nuestro apoyo a la huelga de hambre que está realizando el colectivo “Canarias se agota” en La Laguna para exigir la paralización de dos proyectos urbanísticos en el sur de Tenerife (el Hotel de La Tejita y el proyecto Cuna del Alma) y la aprobación de una moratoria turística para todo el Archipiélago. Su protesta además está todavía más legitimada después del éxito en la convocatoria del pasado sábado 20 de abril, en que más de cien mil personas participaron en las manifestaciones convocadas en las siete islas, además de La Graciosa. Igualmente queremos poner en valor las concentraciones solidarias que se realizaron en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga. El pasado 20 de abril marcó un antes y un después, una jornada histórica de participación popular contra el turismo depredador que además es un faro para las luchas ecologista y ambientalistas del resto de la península.

Como CGT queremos advertir que lo que ocurra con las personas que están en huelga de hambre será responsabilidad del gobierno canario y del gobierno del Estado español. La demanda de las personas que están comprometidas en la defensa de su tierra es clara, concisa y necesita ser escuchada. Canarias ya no puede esperar más, no hay otra solución que no sea la de frenar la lógica depredadora de un turismo insostenible, de una habitabilidad imposible y de una destrucción del ecosistema permanente. Desde CGT mandamos un cariñoso saludo y toda la fuerza del conjunto de nuestra organización a las compañeras en huelga de hambre y al pueblo de Canarias. No es solo Canarias lo que está en juego, es todo el planeta.

¡Canarias tiene un límite!

¡Viva la lucha del pueblo canario!

¡Solidaridad con la huelga de hambre en La Laguna!

Fuente: Secrerariado Permanente del Comité Confederal de la CGT