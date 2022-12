Artículo de Desiderio Martín publicado en el blog Alkimia de El Salto

Yo no sé muchas cosas, es verdad.

Digo tan sólo lo que he visto.

Y he visto:

que la cuna del hombre la mecen con cuentos,

que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,

que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,

que los huesos del hombre los entierran con cuentos,

y que el miedo del hombre…

ha inventado todos los cuentos.

Yo no sé muchas cosas, es verdad,

pero me han dormido con todos los cuentos…

y sé todos los cuentos.

(León Felipe)

III. Los cuentos de las “cuentas”

Quien crea la riqueza, trabajadores y trabajadoras, es quien financia el denominado gasto social: sanidad, educación, dependencia, vivienda, prestaciones de desempleo, ingresos mínimos vitales, pensiones, etc.

Leer más:

https://www.elsaltodiario.com/alkimia/presupuestos-generales-del-estado–de-reparto-de-la-riqueza-social-(iv)

Fuente: El Salto