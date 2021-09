El sindicato comienza este jueves una serie de movilizaciones para denunciar los dieciocho despidos que la multinacional ejecutó la última semana del mes de julio

La Confederación General del Trabajo ha convocado este jueves 16 y el próximo lunes 20 movilizaciones a las puertas de la factoría de Renault Sevilla, iniciando así desde este sindicato una serie de acciones con el fin de denunciar los dieciocho despidos que la multinacional realizó el pasado 27 de julio.

Para este jueves 16, el sindicato ha convocado a toda la plantilla a una concentración-asamblea en la entrada de la factoría Sevillana, y para el lunes 20, en el mismo lugar, el sindicato pretende sumar fuerzas con otros colectivos y movimientos sociales de la ciudad para visibilizar lo máximo posible el conflicto.

Desde CGT pretenden denunciar con estas acciones la actitud que la dirección de empresa ha tenido con las compañeras y compañeros despedidos, los cuales llevaban de media más de veinte años en la empresa, dejándolos, según este sindicato, en una situación dramática en uno de los peores momentos laborales de las últimas décadas.

La organización anarcosindicalista también se hacen hincapié de lo que ellos mismos señalan como tomadura de pelo, que supone la «oferta» que la dirección de empresa ha presentado a estos trabajadores y trabajadoras para no ser despedidos, que es la de irse a trabajar a la factoría de Valladolid, a más de seiscientos kilómetros de su hogar.

El sindicato indican que «es fundamental hacer frente a estos despidos, ya que no sólo se trata del futuro laboral y familiar de las compañeras y compañeros despedidos, si no que se trata de permitir o no permitir que la empresa tome un camino que puede llevarnos a situaciones aún más dramáticas en muy poco tiempo».

Desde CGT lamentan que estás movilizaciones se tengan que convocar en solitario desde su organización, más aún cuando llevan semanas esperando a que el resto de sindicatos presentes en el comité de empresa propongan algún tipo de acción al respecto.

Fuente: Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT