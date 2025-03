CGT denuncia la expulsión del Secretario de Relaciones Internacionales del sindicato, David Blanco, del Sáhara occidental y exige al Gobierno de España que denuncie al Reino alauita por lo ocurrido. Además ha manifestado su voluntad de seguir apoyando al pueblo saharaui en su reclamo por la autodeterminación y la defensa de los Derechos Humanos.

En rueda de prensa celebrada hoy 4 de marzo en la sede confederal de CGT, la organización anarcosindicalista ha denunciado lo acontecido con David Blanco, secretario de relaciones internacionales expulsado sin justificación de la ciudad del Sáhara ocupado de Dajla. Miguel Fadrique, secretario general de CGT, ha comenzado indicando que la presencia del compañero tenía como misión conocer de primera mano “el estado de la situación allí, para entrevistarse con compañeros y compañeras”. Pero no llegó a estar ni 24h, en una “odisea” que contó el propio Blanco.

El Secretario de Relaciones Internacionales ha agradecido el eco mediático que tuvo la noticia y explicó que es importante denunciar lo que está ocurriendo en los territorios ocupados por Marruecos, pero también “la impunidad con la que están tratando a la gente que va allí ya conocer la situación”. A partir de ahí ha narrado lo ocurrido. “El día 1 de marzo me reúno con Ahmed Ettanji de Equipe Media, con el cual tenemos una entrevista y preparamos el viaje a Dajla”. Desde el día 18 de enero de 2025 la empresa Ryan Air está operando dos vuelos a la semana a ese territorio como si se tratase de un destino turístico. Desde entonces se ha deportado a 11 personas del Estado español. David Blanco ha asegurado que en principio pensaban que era probable que se produjese una “devolución en caliente” nada más aterrizar y que no le dejarían bajar del avión como ha ocurrido con otras personas solidarias que han viajado hasta allí. Pero no ocurrió así y una vez en el hotel se dispuso para visitar a varias personas víctimas de la represión marroquí por su activismo en favor de los derechos del pueblo saharaui.

Es cuando sale a la calle que ya detecta que hay policías marroquíes haciendo un seguimiento de su presencia y grabando con un teléfono sus movimientos. David Blanco se reunió con Mohamed Anguiguiz, activista recientemente detenido por su actividad en redes sociales, así como con la familia de Aghrichi, activista desaparecido desde hace tres años y mantuvo un encuentro con miembros de la organización saharaui CODESA, que “trabaja para garantizar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a ejercer soberanía sobre sus recursos naturales”.

Tras la jornada de visitas, al día siguiente abandonó el hotel para darse una vuelta por la ciudad durante un par de horas, advirtiendo que el seguimiento se había intensificado y ya le acompañaba de manera permanente con tres coches y un agente motorizado todos vestidos de civil. De vuelta a su habitación del hotel y tras ponerse en contacto con la Embajada de España para comunicar su presencia en la ciudad y que había sido objeto de seguimiento policial, es cuando sube treinta minutos después un empleado para avisarle que tiene que hacer las maletas y abandonar su estancia, que la policía le está esperando en la recepción. Al salir del ascensor “había seis policías esperándome”. Y le dicen que es “persona non grata” en Dajla y que debe salir para Agadir en Marruecos subido a un taxi que les espera en la puerta.

Es en ese momento que avisa al sindicato y a la embajada de que se está iniciando un proceso de expulsión. Un trayecto por carretera de 1.147 kilómetros que se inicia con un agente dentro también del coche, un viaje que duraría 14 horas, con más de diez controles en el camino y un agente esperando en la ciudad marroquí donde fue abandonado en la estación de taxis. Allí llegó a las 4 de la mañana y posteriormente cogió un avión que le trasladó hasta Tenerife.

Miguel Fadrique ha tomado de nuevo la palabra y ha denunciado lo ocurrido, ha exigido al Gobierno de España que eleve una queja al Gobierno de Marruecos, ha denunciado la complicidad de nuestros gobernantes con la dictadura alauí y ha recordado que la CGT seguirá exigiendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y que seguirá siendo solidaria con un pueblo reprimido y olvidado por Europa. También ha recordado que todos los lunes se celebra una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid entre las 12:30 y las 13:30 para pedir al ministro José Manuel Albares que intervenga por la liberación de todos los presos políticos saharauis y el respeto por los Derechos Humanos.

Madrid 4 de marzo de 2025.

Fuente: Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT