[Espanha] Estreia do documentário “En la brecha, anarquistas contra Franco”

Octavio Alberola Suriñach nasceu em 4 de março de 1928 em Alaior (Menorca, Islas Baleares). Filho dos professores racionalistas e militantes libertários José Alberola Navarro, professor aragonês que foi conselheiro de Instrução do Conselho de Aragão durante o processo revolucionário de 1936-1937, e Carmen Suriñach, professora de Olot (La Garrotxa).

Em 1939 se exilou no México com sua família onde estudou engenharia civil no México DF e milita de maneira destacada nas Juventudes Libertárias e participou do “Movimiento Español 59” (ME / 59), preparando ações de guerrilha e se relacionou com Juan García Oliver.

Em 1962 se instalou clandestinamente no Estado francês e fez parte da Defesa Interior com García Oliver, Cipriano Mera e outros militantes destacados, entre 1962 e 1965.

A partir de 1965 seu nome aparece ligado a numerosas atividades dirigidas para golpear o regime franquista participando de grupos como “Primero de Mayo”, responsável por ações contra o fascismo espanhol.

Após o fim do franquismo Octavio seguirá militando no movimento anarquista participando ativamente em Perpignan (França) lugar onde reside e segue difundindo o ideal anarquistas em palestras, debates e livros.

>> Trailer (00:48) “En la Brecha, anarquistas contra Franco”:

https://www.youtube.com/watch?v=xOTPXYtktGw

