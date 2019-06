TURQUÍA | Las huelgas de hambre vencen al fascismo

La resistencia de las personas en huelga de hambre ha hecho retroceder al fascismo en Turquía

Al anunciar el comienzo de su huelga de hambre el 7 de noviembre de 2018, Leyla Guven, diputada kurda del Partico Democrático de los Pueblos (HDP), declaró: “Me comprometí activamente con la política influenciada por la perspectiva el líder del PKK Abudllah Ocalan, que promovía la participación política de las mujeres. Hoy, el aislamiento impuesto a Ocalan no se ejerce contra una sola persona, sino contra todo un pueblo. El aislamiento es una violación de los derechos humanos. En tanto que miembro de este pueblo, inicio una huelga de hambre indeterminada y sin relevos para protestar contra el aislamiento impuesto a Ocalan. A partir de ahora, no me defenderé más ante los tribunales. Llevaré adelante mi acción hasta que la justicia ponga fin a sus decisiones injustas y se ponga fin al aislamiento. Si es necesario, transformaré mi acción en el ayuno de la muerte”.

El movimiento se ha extendido a las prisiones, a Hewlêr (Erbil), Makhmour, Estrasburgo, París, Inglaterra, los Países Bajos, Alemania, Canadá, Austria, Suiza. A él se le han sumado progresivamente miles de personas. Se ha convertido en un movimiento de resistencia sin precedente contra el fascismo. Miles de personas han puesto sus vidas en juego para denunciar el aislamiento, las violaciones de derechos humanos y las masacres cometidas por la dictadura de Erdogan, así como para llamar la atención sobre el peligro que este régimen fascista representa para el Kurdistan y todo Oriente Medio. La determinación de los y las huelguistas de hambre ha tenido efecto en el régimen de aislamiento total impuesto a Ocalan: después de 8 años de prohibición de visitas, el líder kurdo se ha podido encontrar con sus abogados.

Esta victoria se la debemos también a las madres de todas estas personas, presas políticas, que se han manifestado sin descanso delante de las prisiones y en las calles en apoyo a sus hijos e hijas. Han afrontado por ello la represión, la violencia policial y un trato humillante. Ellas han roto las cadenas del aislamiento. Su velo blanco tradicional se ha convertido en un símbolo de resistencia contra el aislamiento y el fascismo. No hay que olvidar tampoco a todas aquellas personas, también presas políticas y militantes, que no han encontrado otro medio que darse muerte para denunciar el fascismo y la dictadura en Turquía: Umit, Zulkuf, Ayten, Medya, Zehra, Ugur, Yonca, Siraç.

Frente a la resistencia, que ha sido ampliamente transmitida a Europa y en particular a Estrasburgo por las huelgas de hambre y las manifestaciones de apoyo, el régimen fascista de Erdogan está empezando a recular. Permitió en un primer momento, en enero, que el hermano de Ocalan le visitara y luego autorizó a sus abogados que se reunieran con él por primera vez el 2 de mayo y por segunda el 22 de mayo. Después de este último encuentro, Abdullah Öcalan ha remitido a sus abogados un mensaje llamando a los y las huelguistas de hambre a que pongan fin a su acción, toda vez que esta ha alcanzado su objetivo.

En respuesta a este llamamiento, Leyla Guven y el resto de presas políticas y de personas implicadas en este vasto movimiento en todo el mundo anunciaron el domingo 26 de mayo que ponían fin a su acción. Se ha logrado una victoria contra el aislamiento, pero la lucha por la liberación de Ocalan y contra el régimen fascista turco continúa.

http://www.laboursolidarity.org/TURQUIA-Las-huelgas-de-hambre?lang=es