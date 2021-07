Repudio de organizaciones europeas ante el asesinato del defensor de los derechos humanos Simón Pedro

A 6 de julio de 2021

Ante el asesinato de Simón Pedro, defensor de los derechos humanos de las Abejas de Acteal, desde las organizaciones y colectivos de SLUMIL K´AJXEMK´OP solidarias con las luchas de abajo y a la izquierda en México, repudiamos la acción criminal que impera en los Altos de Chiapas.

Justo ahora que el Escuadrón 421, avanzadilla zapatista que recorre Europa para: “Abrazar lo otro y decirle al oído que no está sola, soloa, solo. A susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no están, la rabia de que esté impune el criminal, el sueño de un mundo no perfecto, pero sí mejor: un mundo sin miedo.” Nos enteramos del cobarde asesinato de nuestro compañero Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro).

Simón Pedro era defensor de derechos humanos, vivía en la comunidad de Israelita, municipio de Simojovel, perteneciente a la Parroquia de Santa Catarina del municipio de Pantelhó, era catequista, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), de la cual fue presidente de la Mesa Directiva en el año 2020.

Desde su trabajo como integrante de Las Abejas de Acteal y como servidor de la iglesia, trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Desde esa labor había estado acompañando a comunidades que han denunciado la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia.

El pasado 5 de julio, alrededor de la 10:00 horas, en la cabecera municipal de Simojovel, fue asesinado de un disparo de arma de fuego, quien iba acompañado de su hijo, para hacer compras en el mercado. El Perpetrador iba en una motocicleta en movimiento desde donde le disparó de manera directa.

Las organizaciones y colectivos de SLUMIL K´AJXEMK´OP solidarias con la lucha por la paz y justicia del pueblo de Acteal, repudia el asesinato de Simón Pedro Pérez López, abraza a su familia, así como a las y los integrantes de Las Abejas de Acteal y a todas y todos los servidores de la Parroquia de Santa Catarina, Pantelhó.

Exigimos a las autoridades del Gobierno del Estado de Chiapas una investigación diligente, garantizando la seguridad de la familia de Simón Pedro y de las y los integrantes de Las Abejas de Acteal.

SIMÓN PEDRO ¡QUIEN LUCHA POR LA VIDA NUNCA MUERE!

20ZLN. Italia

Adherentes a la Sexta Barcelona

AlgranoExtremadura.org (Medios Libres)

Asamblea de Solidaridad con México. Valencia, País Valencià , Estado Español

Asamblea galega da xira pola vida

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia

ASSI – Accion Social Sindical Internacionalista. Estado Español

Asociacion Americasol – Red Escargot, Francia

Asociación contra la exclusión ALAMBIQUE , Asturies, EStado Español

Asociación de dinamización comunitaria “El telar”, Asturies. Estado Español

Asociación Ya Basta! Moltitudia Roma – Lapaz Italia

Ass. Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona-Catalunya

Caracol Zaragoza – Red de Personas por la Autonomía Zapatista

Centro de Documentacion sobre Zapatismo (Cedoz). Madrid, Estado Español

Comité de Solidaridad con América Latina de Asturias (COSAL)

Lumaltik Herriak, País Vasco

TxiapasEKIN. País Vasco

Y Retiemble. Madrid, Estado Español

