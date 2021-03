Denunciamos las agresiones paramilitares del grupo paramilitar "Los Ardillos" contra el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Del 20 al 27 de febrero de este año, la Misión Civil de Observación de La Sexta, documentó en las comunidades que integran al CIPOG-EZ, graves violaciones a los Derechos Humanos entre las que destacan casos de tortura, encarcelamientos, órdenes de aprehensión, falsas denuncias, desaparición y desplazamientos forzados, asesinatos con una gran saña y brutalidad. A esto hay que sumar la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, seguridad, identidad y al libre tránsito. El gobierno estatal y federal sabía de la existencia de esta Misión Civil de Observación incluso propuso unirse a la misma.

En este contexto la noche del domingo 7 de marzo aproximadamente a las 22:00 horas, nuevamente fueron agredidos miembros del CIPOG-EZ. Después de celebrar una asamblea en el municipio de San Marcos con compañeros Policías Comunitarios de la Costa Chica, varios compañeros regresaban a sus casas y antes de llegar a la comunidad de Tlatoaqui, crucero de Olinalá, fueron emboscados por aproximadamente 10 personas con armas de grueso calibre AK-47 y R-15, resultando heridos los compañeros Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales, Alberto Zoyateco Perez y el compañero Jordán Terjiño Luna quien lamentablemente perdió la vida en las primeras horas del 8 de marzo por las heridas de bala. También quedaron destruidas 2 camionetas del CIPOG-EZ por las mismas balas de las manos asesinas del grupo delincuencial y paramilitar “Los Ardillos”.

Por todo lo anterior, denunciamos la escalada paramilitar contra las comunidades del CNI, así como la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal en la misma.

Digan lo que digan, declaren lo que declaren, firmen los documentos que firmen, los malos gobiernos están financiando, promoviendo y respaldando los ataques de grupos paramilitares, como el de “Los Ardillos”, contra la población civil. Son criminales pues, aunque piensen que no, se ensucian sus manos con la sangre de hombres, mujeres, niños y ancianos que viven pacíficamente en todas esas comunidades atacadas por los paramilitares.

¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS!

¡VIVA EL CNI!

¡ALTO A LOS ATAQUES PARAMILITARES!

¡ALTO A LA MUERTE QUE SIEMBRAN LOS TRES PODERES DE GOBIERNO!

Para enviar tu firma, escribe un correo a denuncias@viajezapatista.eu –

Organizaciones, colectivos, individuos, firmantes:

RUSIA

Centro de apoyo a los pueblos indígenas del norte

Foro Aborigen, foro de mujeres sámi

Pueblos indígenas de Siberia

Cooperativa Molotov

AUSTRIA

Colectivo Kinoki Autogesti

SUIZA

Colectivo de Ginebra por la Huelga Feminista

Huelga del clima y colectivo 8 marzo para un femismo revolucionario – Ginebra

Boque Feminista Abya Yala

Transfronterizas Feministas; Grupo Internacional para la Huelga en Suiza 14Junio

Rojo en Tamboreras de Suiza

Barfuss Kollektiv, Basilea, Luzerna, Zúrich.

Solidaridad directa con Chiapas, Zürich

Encuentro Feminista Zapatista, Basel-Zürich

ALEMANIA

Comité Jineoloji Europa

Grupo B.A.S.T.A.

Bloque Latinoamericano Berlín / Coordinación delegación zapatista (Berlín, Alemania)

Convocatorias ciudadanas

PIRATA

Red Ya-Basta-Netz

Ya Basta Wendland

Citizens Summons

DINAMARCA

Foro Internacional, Grupo México (Dinamarca)

FRANCIA

Mut-Vitz 34 del ESCARGOT rojo

Colectivo París ayotzinapa

CSPCL (París)

MutzVitz13 Marsella

Union Syndicale Solidaires

Asociación Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas

El Cambuche de Toulouse

Americasol (Red Escargot)

Union Communiste Libertaire

Printemps du Changement

Terra Libra / Bretagne

Ingalan / Bretagne

Colectivo Granos de arena

Colectivo Causeries Populaires

GRECIA

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista

Chispa de Solidaridad con l @ s Zapatistas

Colectivo Calendario Zapatista

Espiral de solidaridad-semilla de resistencia

ITALIA

20ZLN – LAPAZ

Colectivo zapatista de lugano – el pirata

Comitato Chiapas «Maribel» -Bérgamo, LAPAZ

Comitato NO TAV Lavis, Trento, Rovereto

Cooperazione Rebelde Napoli – LAPAZ

Nodo solidale y la pirata, LAPAZ

Tatawelo / Redprozapa

Ya Basta Bolonia – LAPAZ

Ya Basta Padova – LAPAZ

Ya Basta Roma – LAPAZ

¡Ya Basta! Roma LAPAZ

Ya basta! Êdî bese! – LAPAZ

Associazione YaBasta Milano

Csa Intifada/Comunità in Resistenza Empoli

ESTADO ESPAÑOL

Frente Sur (Andalucía)

Lumaltik (Aragón)

CNT Comarcal Sur Madrid

Comité de Solidaridad con los pueblos_Interpueblos Cantabria

Centro de Documentación sobre Zapatismo – Cedoz- Madrid.

Confederación General del Trabajo (CGT).

Equipo Apoyo Independientes Madrid

Y Retiemble. Madrid,

Assemblea de Solidaritat amb Mèxic ASMEX (Valencia)

Café Rebeldía (Olba) Teruel

ASSI – Accion Social Sindical Internacionalista. Aragón

Cámara Negra. Colectivo de cine libertario (Madrid)

Caracol Gredos (Valle del Tietar)

Comité de Solidaridad con América Latina COSAL Asturias

Entrepueblos, Entrepobles, Entrepobos, Herriarte

CNT Fraga

CNT Málaga

Assemblea de Solidaritat amb Mèxic de València

CNT Miranda de ebro

KOMUN ORG

Voces en lucha

CNT Sierra Norte

CATALUNYA

Adherentes a la Sexta (Barcelona)

Adhesiva Barcelona

Cafè Rebeldía – Infoespai (Barcelona)

La Garriga Societat Civil

Associació Cultural el Raval-El Lokal

Grup de consum agroecològic Pinyol Vermell

Ateneu La Torna

Cal Cases

Entrepobles

CNT Còrnella

El Grillo Libertario

INGLATERRA

Grupo de Solidaridad de Londres

Grupo de Solidaridad de Manchester y Liverpool

Kurdish solidarity network

Next to Nowhere Liverpool

UNDOD (Wales) and Coordinadora North

IRLANDA

Coordinadora Norte

BÉLGICA

Congreso nacional de Kurdistan (Belgica)

CafeZ

Casa Nicaragua

RAZB

CHIPRE

Colectivo Ramona

ESCOCIA

Coordinadora North (Escocia)

FINLANDIA

Colectivo Armadillo

NORUEGA

LAG

EUSKAL HERRIA

Bizilur

GABILTZA

Lumaltik Herriak

Paz y Solidaridad Euskadi

TxiapasEKIN

Zabaldi

Zapatisten Lagunak

EskoZap

REPÚBLICA CHECA

Cooperativa Black Seeds

VARIOS PAÍSES

Longo Maï

Movimiento Kurdistán en España y Portugal

Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala

SIN ESPECIFICAR PAÍS

Movimiento Mujeres Kurdistan

