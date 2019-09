Exhumación de Franco, pero ¿y la exhumación del franquismo?

El Grupo de Memorialistas de Jerez expresa su intensa satisfacción por la reciente noticia respecto al visto bueno del Tribunal Supremo para que salga del Valle de los Caídos, ese ignominioso mausoleo del fascismo español, el cadáver del general Franco con destino a un cementerio municipal de la comunidad de Madrid y no, como era el anticonstitucional deseo de su privilegiada familia, a la catedral de la Almudena con todos los honores. Ya era hora, aunque sea a muchas décadas de la muerte del sangriento dictador, de que la democracia española tuviera la dignidad de hacer eso.

Ha de quedar claro que esta merecida patada en el culo a Franco no es una victoria de Pedro Sánchez ni de su gobierno, aunque el PSOE quiera sacar tajada electoral de esta mediática exhumación. De forma clara, sin discusión posible, que Franco salga pitando del Valle de los Caídos es un logro del resistente movimiento memorialista de todo el estado español. Y debemos añadir que es vergonzoso que el PSOE, que pudo hacer esto hace décadas atrás, no se haya interesado por el asunto hasta ahora. Es muy vergonzoso, muy inadmisible, muy impresentable. Que el PSOE quiera atribuirse méritos por este asunto es, además de ridículo, impresentable.

Pero nuestra intensa alegría se torna en preocupación cuando comprobamos cómo hay aún en toda España una inmensa cantidad de simbología franquista presente en las vías públicas de todo el país, así como en iglesias católicas. Este es el icónico caso del general Queipo de Llano enterrado con toda pompa y boato en la basílica de La Macarena, en Sevilla. ¿Es justo que este asesino confeso permanezca en ese sitio?.

Hay otra multitud de situaciones parecidas en casi todos los pueblos y ciudades del Estado. En Jerez aún tenemos, aunque es un icono ya prácticamente desconocido por la mayoría de la población, el espectacular enterramiento en un sepulcro de mármol, en la basílica de El Carmen, del soldado requeté Antonio Molle Lazo. ¿Cómo puede esta tumba, que quiere perpetuar el homenaje a la misma “gloriosa cruzada” de Franco y la Iglesia católica de aquella época contra el gobierno democrático republicano, seguir donde está como si nada?. ¿Cuántos ejemplos más podríamos citar de este mismo tipo en todo el estado?. Por ejemplo el del juez que dio la razón a la familia del general Sanjurjo, contra un acuerdo pleno del Ayuntamiento de Pamplona, para devolver sus restos a la llamada Cripta de los Caídos… y tantos otros.

Por cierto, consideramos muy ofensivo para la dignidad de las víctimas del franquismo en Jerez que la lápida honorífica que exhibe el enterramiento, en el cementerio municipal, del comandante Salvador Arizón Mejías, bajo cuya autoridad militar se produjo una sangría en Jerez entre 1936 y 1939, continúe donde está sin que la alcaldesa (PSOE) tenga la decencia democrática, a pesar de que ya se lo hemos repetido numerosas veces, de quitarla de donde está y trasladarla a algún rincón del Museo Arqueológico.

Naturalmente, nos preguntamos, entonces, cuándo el PSOE querrá exhumar al franquismo, no ya el pestilente cadáver de Franco, de este país. Su lentitud en llevar a cabo este proyecto democrático es pasmosa, raya en la complicidad, y quema la sangre del más paciente. ¿O acaso nos tenemos que creer la seriedad de la apuesta por la memoria histórica del PSOE si, por poner otro ejemplo, los fiscales no actúan en el reciente caso de las declaraciones de Eduardo Moreno, portavoz del grupo ultraderechista Movimiento por España?. Porque este señor ha dicho: “El tiempo que tarde Franco en salir del Valle de los Caídos, es el que le queda de vida al que lo saque. Llegará un momento en el que nos cabreemos y pasarán muchos desastres. Van a tener que poner crespones negros en muchas partes”. ¿Estas declaraciones no son un grave delito?.

Recordemos, alegría inicial aparte, que vivimos en una sociedad donde la memoria democrática está devaluada hasta extremos más que preocupantes: la búsqueda legal de los desaparecidos se está haciendo desde instancias judiciales argentinas (jueza Servini), los ayuntamientos siguen sin inscribir –aunque la ley se lo permite– en los registros civiles a cientos de fusilados, se permite la existencia del ducado de Franco o del marquesado de Queipo de Llano, las asociaciones pro franquistas campan a sus anchas por todo el territorio, altos ex mandos militares se posicionan públicamente a favor de la memoria del general Franco sin que el gobierno mueva un dedo, no se investiga desde el estado la fortuna de la familia Franco, no se acomete una reforma radical del Valle de los Caídos, no se sacan de allí los restos de José Antonio Primo de Rivera… no se quiere exhumar al franquismo, el PSOE no quiere molestar a la bestia.

Este Grupo de Memorialistas de Jerez ha leído con atención una nota de prensa pública, en tono autoelogioso, que ha emitido recientemente el PSOE de la provincia de Cádiz para persuadir a la opinión pública de lo mucho que se está haciendo en la provincia en esta materia. Pero no es verdad: porque existen ayuntamientos como el de Jerez que se niegan a adherirse (como sí lo ha hecho el Parlamento de Andalucía) a la llamada querella argentina, porque no se activan (a pesar de que está aprobado) los trabajos para la pruebas de ADN en la provincia de Cádiz, porque no se apremia a los ayuntamientos (como el de Jerez) a que quiten ya de una vez por todas la simbología franquista de las calles… La mencionada nota de prensa, citando cosas concretas como los recortes presupuestarios, de personal, etc., que ha practicado el nuevo presidente andaluz contra la memoria histórica, viene a decir que es ese gobierno del PP, C’s y Vox quien está sepultando la memoria histórica de Andalucía, pero no dice que hay bastantes cosas que el PSOE, desde las instituciones donde gobierna, podría o acelerar o poner en marcha y no lo hace.

En definitiva, nos alegramos de que la momia de Franco salga del Valle de los Caídos, pero al mismo tiempo denunciamos abiertamente, con la máxima preocupación, la lentitud con la que el actual gobierno, y otras muchas corporaciones donde gobierna el PSOE, abordan las cuestiones relacionadas con la memoria histórica. Porque es el franquismo lo que hay que suprimir de este país y no solo un cambio de ubicación de la sangrienta reliquia del dictador.

GRUPO DE MEMORIALISTAS DE JEREZ

25 DE SEPTIEMBRE DE 2019