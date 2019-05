Ante la retirada de ayuda nominativa a través de los presupuestos a la página "Todos (los nombres)"

En una docena de días, la titular de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo Fernández, del Partido Popular, ha manifestado en dos ocasiones, una en sede parlamentaria, otra a preguntas de un periodista, que va a retirar la subvención no competitiva que esta página web recibía desde hace dos años. Lo considera un agravio comparativo respecto a otras iniciativas y sugería una especie de trato de favor, de manifestación de enchufismo.

A las pocas semanas de cambiar el gobierno autonómico, en enero de este año, las entidades que impulsan Todos los Nombres se dirigieron por escrito a la Consejería para solicitarle una entrevista en la que tuviéramos la oportunidad de explicarle la tarea que llevábamos adelante desde hace trece años y nos aclarara cual iba a ser su posición. Hasta en tres ocasiones pareció que se concretizaba la reunión que, finalmente, siempre se malogró. Entendemos que en la ocupada agenda de la señora consejera nuestra web no sea prioritaria. De todas formas, no abandonamos la esperanza de que, finalmente, el encuentro se produzca.

En paralelo, dirigimos un escrito a varios de los grupos parlamentarios recién constituidos solicitándoles también una reunión. A día de hoy respondieron, y nos hemos reunido, con los grupos de Adelante Andalucía y del PSOE-A. Ambos nos manifestaron su apoyo a que la web continuara contando con la ayuda a través de los presupuestos de la Comunidad.

De forma indirecta, tuvimos conocimiento de la posición del grupo Popular, el día en el que el pleno del Parlamento debatió la moción presentada por el grupo socialista. Entre los puntos rechazados por el PP, Ciudadanos y Vox, estuvo precisamente el relativo a considerar la ayuda a TLN. Una postura que se reiteró en la comparecencia de la propia consejera ante la Comisión de Cultura a finales del mes pasado.

En su intervención, la señora Pozo manifestó explícitamente que no consideraban mantener la ayuda presupuestaria y deslizó la idea de favoritismo que creía ver. Por último, hace unos días, a preguntas del periodista Ángel Munárriz, para el diario digital www.infolibre.es, reiteró la idea de quitar la ayuda, dejando abierta la posibilidad de que se pudiera conceder una competitiva, basándose en el favoritismo que suponía y en su compromiso con "la transparencia y la adecuada gestión del dinero público".

En este estado de la situación, las entidades impulsores del proyecto, la asociación memorialista "Nuestra Memoria" y el grupo de trabajo "Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía", perteneciente de la CGT.A, y el equipo científico-técnico de la página quieren manifestar lo siguiente:

1. Antes que nada dar nuestras más expresivas gracias a los centenares de correos, llamadas y ofrecimientos que hemos recibido estos días. Tanto de ciudadanos, entidades, medios de comunicación y partidos políticos. A todos deciros que las estamos estudiando y tendréis la oportuna respuesta. A pesar de que las búsquedas en la página están teniendo problemas estos días, el número de visitas se ha disparado. A todos ellos muchas gracias por la generosidad que muestran y que nos reafirma en la creencia en la necesidad de nuestra existencia.

2. En segundo lugar queremos dejar claro que la subvención directa que hemos recibimos estos dos últimos años de los presupuestos de la Comunidad no obedece ni a ningún privilegio ni excepcionalidad. Ni, por supuesto, pertenece al mundo de las sombras. Ha sido aprobada por el parlamento en unos presupuestos que han contado con todas las garantías de publicidad.

3. En lo que respecta a la excepcionalidad, durante años, la página tiene ya más de 13 años de vida, hemos participado en la concesión de ayudas competitivas. Tanto regionales como, cuando las hubo, nacionales. Tampoco tendríamos ningún problema en volver a solicitarla. De hecho, la ayuda que recibimos, incompatible con otras, apenas supone poco más del 15% del presupuesto anual que consideramos necesario para funcionar con normalidad. Como bien debe de saber la señora consejera este tipo de ayudas son más frecuentes de lo que parece señalar en sus declaraciones. En efecto, era la única incluida en la entonces Dirección General de Memoria Histórica de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior. Organismo hoy desaparecido y cuyas competencias ha asumido la vice-consejería de Cultura a la espera de la creación del llamado Comisionado de la Concordia. Pero no lo era, ni lo será, en otros departamentos como lo será en el propio de Cultura. No es nuestra misión señalar a nadie. Paro ahí están.

4. Sobre el privilegio, enchufismo, privilegio sólo puede indicar falta de información o mala fe. Nos inclinamos a pensar que se trata de lo primero. Nadie que siga la página y la trayectoria de las entidades que la impulsan pueden decir que se traten ni de "compañeros de viaje", ni instrumentales de las políticas de las anteriores administraciones. Al contrario, en muchas ocasiones hemos mantenido posiciones diferentes, incluso opuestas. Sin embargo, hay que reconocerlo así, desde hace tres años, percibimos un cambio de actitud, de la administración andaluza sobre el significado y la función de la página. No hay que confundir con las entidades que la impulsan. Por su propia finalidad, TLN no es un proyecto anual, coyuntural, ejecutable en un tiempo determinado. Al contrario, aunque posiblemente de haber contado con los medios precisos hubiéramos avanzado más rápidamente.

5. La elaboración de un censo de víctimas, no sólo de asesinados, por el franquismo en Andalucía exige un proyecto a largo plazo y las necesarias previsiones económicas. Fue por ello, y para evitar la repetición de una concesión anual que sí hubiera sido excepcional, por lo que, a sugerencias de los propios técnicos de la Dirección General se optó por esta fórmula de ayuda no competitiva integrada en los presupuestos de la comunidad que, como ya se ha dicho, no es una excepcionalidad.

6. Además, recibimos con alegría esta fórmula porque, más allá de poder hacer una previsión de mínimos, indicaba que nos encontrábamos con una sensibilidad política y administrativa que no recibía una iniciativa civil, con vocación pública, como un enemigo a batir. Al contrario, se reconocía la función social que realizaba, su papel de herramienta académica y como un ejemplo que incluso podría formar parte de un proyecto administrativo estatal. No anda este país demasiado sobrado de ejemplos de respaldo a iniciativas ciudadanas como para anularlas. ¿O será precisamente ese el problema?

La página se ha mantenido durante estos casi tres lustros luchando por los principios de verdad, justicia y reparación del memorialismo. Hemos considerado que la matanza propiciada por el golpe de Estado, la represión del régimen franquista y las memorias de olvido y amnesia no podían continuar. Nunca han sido tiempos fáciles. Ahora parece que menos todavía.

Que la represión es una cuestión de algo más que de cifras. Que detrás de cada número hay un nombre, una historia, una ideología.

Que había que recuperar la verdad histórica, que ya estaba bien de tanta leyenda y mentira que se daba por real

Y que, sobre todo, la sociedad en su conjunto, no sólo los políticos, las administraciones o las academias, tenían mucho que decir. Que la memoria histórica no es una cuestión del pasado, que puede pasar a coger polvo en los anaqueles de las bibliotecas. Que es una cuestión viva, que la sociedad española no puede seguir viviendo con tantas decenas de miles de cadáveres ocultos en sus armarios. Que no puede ser sana.

Por ello, decimos a todos nuestros colaboradores, a todas aquellas personas que se han dirigido a nosotros estos días, a quienes están colaborando económicamente en la medida de sus posibilidades, a quienes desde las más diferentes opciones políticas y sociales nos manifiestan su apoyo que seguiremos, o sólo con la página sino con el proyecto con sus actuales características. Pensamos que como ciudadanos tenemos derecho a la intervención pública y ha sido, a través de la página como queremos hacerlo.

Por último, de nuevo, daros a todos las gracias y aseguraros que haremos de la necesidad virtud. Los correos que recibimos, algún día habrá que hacer una selección y hacerlos públicos, con peticiones de ayuda, de agradecimiento cuando logramos ayudar, de ofrecimiento de apoyo, etc. nos animan a ello. Pensamos que son tiempos de hacer. Esperamos no defraudar.

Sevilla a 11 de mayo de 2019

Asociación Nuestra Memoria

Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía. (RMHSA-CGT.A)

El equipo científico técnico