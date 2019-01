El futuro de la jubilación

“¿Qué quieres de mí?”

“Que me digas la verdad a la cara”

Punto uno: conoce qué está pasando antes de expresar tu opinión:

Lamentablemente, sólo una parte de la humanidad puede pensar su propia vida, recapacitar es ya un privilegio, sosegarse, detenerse y continuar bajo la perspectiva de haber hallado señales del presente que repercutirán en el futuro.

Algo tan sencillo no parece ser fácil de comprender, por ejemplo, a una persona que jamás ha visto un tren los rieles no le dicen nada, y si intentáramos decirle que mañana, después que amanezca, un carro de hierro pasará por allí, donde ahora está parado, simplemente no nos creería. Ese otro individuo se preguntaría ¿qué son esas maderas con esos senderos grises brillantes? y, ¿cómo sabe este humano como yo, lo que pasará el día de mañana?, es ilusorio, lo ha soñado. Así pensábamos todas y todos hasta hace unos años, pero hoy sabemos que algo está pasando, algo está cambiando rápidamente, no sabemos muy bien qué es, pero lo intuimos, simplemente quiero mostrárselos, sólo eso, les pido permiso.

La gran mayoría de las personas en el planeta están ante una situación muy grave, prácticamente al borde de una crisis sistémica, muchos pensábamos que sólo sería medio ambiental, pero hoy ya sabemos que será a todo nivel: un tren, a cien millas por hora viene hacia nosotr@s y no podrá detenerse y estamos paradas en esas vías.

La razón fundamental parece ser que el humano no puede hoy vivir en humildad, ni comportarse de manera razonable, ni con los demás ni con él-ella mism@, es una verdadera adicción tóxica a consumir, ¡a consumirlo todo y ya!, un mecanismo siniestro de enriquecimiento ensayado y perfeccionado durante la era industrial por parte de un porcentaje muy bajo de la población, pero que funciona muy bien gracias a que intenta ser copiado por los que están debajo, por los no incluidos en esa élite de iluminados, y si la sociedad no recupera la capacidad de reconocer los límites de un planeta finito, limitado en recursos, como una madre que no pone límites a su hijo o hija para protegerle, si no se libera la conducta de la actividad productiva humana incompatible con la vida en la tierra, vendrá la 27ª extinción, porque ya ha pasado antes. Los antropólogos hablan de “Cuellos de botella evolutivos”. Así de sencillo.

A la educación medio ambiental debemos sumarle irremediablemente la justicia social, poniendo en marcha la mejor política que consiste en gestionar en constante rotación a las personas iguales que trabajarán para el bien común, y no para el rendimiento o especulación de los productores o consumidores. ¿Cómo se puede medir esto que llamamos sistemas económicos de intercambio de bienes y mano de obra, con la manera en que es intervenida la naturaleza?

La denominamos “huella ecológica” y calcula nuestro modo de vida con la producción y consumo sobre el planeta: la tierra posee 51 Mil Millones de hectáreas de muy diverso rendimiento, por lo que se ha determinado que el espacio bioproductivo se halla en torno a las 12 Mil Millones de hectáreas, si las dividimos por 7 Mil Millones de habitantes que somos, nos da a 1,71 hectárea sostenible por habitante. No parece mucho ¿verdad?, pues hoy estamos consumiendo a un ritmo de 2,5 hectárea por persona, pero no es real, un francés está en 5,9 hectárea, mientras otras personas más modestas en el sur consumen el equivalente a sólo el 0.1 de hectárea, por lo que si todos derrocháramos como Francia, se necesitaría tres planetas y no los hay, como tampoco el fondo de cuevas u océanos puede apenas resistir las más de 300 Mil toneladas de residuos radioactivos que hay enterrados, o las simples bolsas de plástico o las latas desperdigadas por todo el globo sin sonrojo de nadie.

El problema es el capitalismo y todos aquellos sistemas económicos políticos con bases de crecimiento sedimentados en la expansión como objetivo de desarrollo, y cuyos pensamientos simbólicos nos dieron una representación falsa de cómo debíamos vivir, “creemos” sin pensar en lo que hacemos, pero desconocemos las injusticias que generamos y los despojos que perpetramos. La basura, unas 10.000 Millones de toneladas anuales en el mundo, también es mental, no lo dudes, es un error que comenzó con la agricultura, el patriarcado y la propiedad privada, hace ente 5 y 9 Mil años.

¿Te acordás?, es aquel tren que partió de la estación hace tanto tiempo y que llegará mañana después del amanecer.

Pero ni siquiera saliendo del capitalismo bastaría, lo llevamos muy adentro, ciertos socialismos han cometido el mismo error expansivo, y que origina en las relaciones de cómo producimos dependencias y jerarquías o desigualdades intolerables en este nuevo escenario que sí o sí viviremos.

Punto dos: ¿por qué bajarán las pensiones un 17% o más hasta 2030?

La AIReF, http://www.airef.es, o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, anuncia un fuerte recorte de la primera pensión, nuevas jubilaciones, por los cambios hechos hasta hora en el sistema público. En los próximos años la primera prestación pasará del 78% al 70% del último salario.

El motivo expuesto es que las reformas en la Seguridad Social hechas entre 2011 y 2013, gobierno PSOE-PP claro, estarán sometidas a un recorte del poder adquisitivo, producto del retraso en la edad de jubilación, ampliación del período de cómputo para calcular esa prestación, el Índice de Revalorización de las Pensiones, IRP, y un nuevo ítem o “Factor de Sostenibilidad”, todas acciones a tener en cuenta la nueva multitud de jubilados y jubiladas y sus esperanzas de vida, como factor determinante en el guarismo a comprobar en esa primera pensión, y cuya medida directa establece que entre el período 2013 a 2030, haya un recorte en la pensión de entrada o nuevas jubilaciones de 17% o más. ¿Cuánto más?

Se alude que “el impacto de las reformas hecha en el sistema de pensiones, puede resultar mayor al esperado”, y eso es así, agrega el informe, porque el ajuste es necesario para compensar el “efecto colectivo”, crecimiento de jubiladas y jubilados, y se hace “reduciendo la pensión de entrada y conteniendo el crecimiento de las pensiones corrientes”.

Estos tipos son unos genios, unos prodigiosos creadores de la literatura fantástica, porque de los cuarenta o cincuenta mil millones del gasto militar ni mú, “de eso no se habla”, ni se tiene en cuenta el sistema francés muy distinto porque intervienen otros componentes además de los cotizantes y la población que recibirá la prestación.

En el 2018 ya se ha recortado el 10% de la primera pensión, es decir que la relación de salario medio con todas las medidas a ser tomadas en el futuro próximo, harán decrecer en al menos 17% o más y en forma paulatina las jubilaciones, y si sumamos la combinación con la escasa aportación de los paupérrimos trabajos actuales, en ese caldo revuelto de paro, precariedad, salarios de mala muerte, y cada vez más gente mayor, creará la tormenta perfecta, por cuanto los valores descenderán a cifras cercanas a los 300/ 400 euros generalizados, porque dime tú cómo vas a tener aportados 35 años y llegar a la edad de 65, por ahora, si no la suben, como llegaremos más o menos cuerdos o con salud, que también recortarán, por supuesto.

Me resulta curioso que el profe uruguayo Raúl Zibechi, cuando vino a presentar su libro sobre el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos, en “La Llavor” de Torrent, gracias a Baladre y Editorial Zambra, me habló de ese mismo monto.

En su caída libre, el capitalismo irá lanzando medidas de fuga hacia adelante por tiempos y espacios determinados, lentamente en Europa y otros países industriales, y en forma feroz en los países más pobres: Grecia lleva 13 recortes consecutivos alcanzando rebajas del 40 al 50%, y en donde el 52% de las familias griegas sobreviven por los y las abuelas. La Argentina de Macri termina el 2018 con 12% caída de salarios y 13% en las jubilaciones, en verdad debe ser mucho más, los medios de uno y otro lado del charco mienten todos porque trabajan para el mismo patrón.

En la actualidad, el presupuesto de las prestaciones de nuestros abuelos y abuelas es de 10,8% del PIB, 125.962,45 Millones de euros, ellos saben que trepará al 14,3%, porque habrá más jubilados y menos aportes de los trabajadores actuales, a mediano plazo, para volver o retornar a 11% en el 2050. ¿Lo dirán en serio?

La autoridad fiscal de la AIReF, nos aporta una extrañeza alegando que las reformas paramétricas, ¿para… qué?, realizadas en el tramo final del mandato del PSOE, está teniendo recién ahora un verdadero impacto en el recorte de las pensiones, ¿recuerdan el tren que sale y llega años después?, y se hará cada vez más difícil que las trabajadoras puedan elegir entre la jubilación anticipada y con la edad legal.

Lo cierto que todas las críticas son para el PP, por ejemplo la desvinculación con la tasa de inflación o Índice de Revalorización, y en el 2019 sumamos el Factor de Sostenibilidad ya aludido.

Debemos aclarar que todos aquellos que hayan pactado sus condiciones de salida de la empresa antes del 1 de enero de 2013, no sufrirán recortes con independencia de que sus efectos fueren posteriores a dicha fecha.

Para mantener el sistema de jubilaciones es importante el nivel de ocupación laboral y los consecuentes aportes, ¡vaya! pienso, nadie habla de no gastarse las huchas o ahorros de todas y todos, sí, lo tendremos jodido, en el 2025, del 15% de reducción, el 12% se deben a las reformas de 2011, para 2030, cuando se alcance el 17% mínimo, siempre basado en el crecimiento de la economía con la producción y números de cotizantes, y a largo plazo, y de ser posible, dicen los técnicos, si fuera “con menos trabajadores” para aumentar la productividad, ja ja dan risa, perdón, porque estamos ante la amenaza que la población laboral descienda por dos razones: la sustitución de empleos por la tecnología y el envejecimiento de los trabajadores. Es decir, que haya más personas que contribuyan a la S.S. pero con menos trabajadores que mejoren la productividad. Como no sean generosos donantes de dinero no sé cómo se come esto.

¿Hay alguien que sepa rezar?, ¡que empiece ya!, por favor.

Punto tres: ¡Aliquindoi!, en Málaga, viene de la expresión en inglés:

¡Look and do it!, y significa: estar al loro.

Fuera de toda broma vamos de camino a enfrentar varios frentes muy difíciles tanto políticos, sociales, medio ambientales, es una crisis sistémica, orgánica, generalizada, pero nosotras somos más y deberemos comprender qué sucederá para saber cómo daremos respuestas responsables a todos estos gestores del estado, que de verdad, no tienen ni idea qué hacer ni cuándo.

Cuidado con la derecha y ultra derecha, son nefastos y duros de entendederas, siempre han atrasado la evolución normal y corriente del resto de Europa, lo que realmente sucede es que la energía de los combustibles fósiles que mueven el capitalismo y las economías en general ha llegado a su pico máximo de extracción en 2005, a partir de entonces no han podido recuperar lo que necesitan para mover la maquinaria cuando comience la pérdida verdadera.

En esto, mi gurú personal y el de muchos se llama Antonio Turiel, quien escribió en TV3 en el año 2012:

Lo que está sucediendo, dice Antonio en varios periódicos, incluido The Guardian, es que “España está agonizando energéticamente”, en lo que llevamos desde 2007, el consumo de petróleo ha descendido un 18%, el uso de gas también ha caído, en todo occidente va cayendo lentamente mientras lo absorbe China y la India.

Y agregó:

“A medida que crece el PIB global del planeta crece el consumo de energía. Podemos generar mucha riqueza cuando tenemos mucha energía. La energía no es una mercancía más. Es un requisito indispensable para poder realizar todas las actividades de la sociedad humana”.

“Si dividimos toda la energía que se consume en el planeta por sus 7 mil millones de habitantes, nos tocan 2.500 vatios por persona, lo que equivale a tener un horno microondas funcionando todas las horas del día durante un año”, a que cuesta creerlo, pienso.

“El ser humano es como una máquina de unos 100 vatios, y para mantener esta “máquina” es como si se necesitaran 25 personas trabajando en todo momento. En el caso de España y de Cataluña, se necesitarían 45 de estos esclavos virtuales energéticos”.

“Desde hace 7 años los pozos de petróleo no están respondiendo, por mucho dinero que vertemos para intentar extraer más”, ya sabemos que las petroleras están dejando de invertir y se quedan con los pozos rentables.

“En el año 2010 la Agencia Internacional de la Energía reconoció que hacia el 2006 la producción de petróleo crudo llegó a un máximo y nunca más volverá a subir. Los pozos que actualmente están en activo están decayendo muy rápido, y hacia 2020 la producción será casi la mitad de lo que es ahora. Hay yacimientos para explotar, pero ya se sabe que su explotación será tan cara que nunca se podrá llevar a cabo”.

“Actualmente hay un problema de escasez de diésel en todo el mundo. Es un problema que está a punto de llegarnos”. Te recuerdo que acaban de hablar de esto a finales de 2018, Antonio lo dijo seis años antes.

“En el año 2009 dos trabajadores de la Agencia Internacional de la Energía suministraron información al diario británico “The Guardian”, donde decían que las previsiones de futuro sobre la producción de petróleo se hacían respondiendo a presiones de Estados Unidos, poco interesados que se sepa la verdad porque podrían derrumbarse los mercados “.

“Que el ‘peak oil’, o límite máximo de extracción, no es una teoría lo demuestra el hecho de que hay países como Argentina, que en 2011 pasó de ser un país capaz de exportar petróleo, de vivir de las regalías del petróleo, a tener que comprarlo y las importaciones de crudo en Argentina han aumentado un 102%”. ¿Vamos entendiendo?

“Las otras energías no renovables, como el carbón, el gas, el cobre o el uranio, también están llegando a su cenit, el punto máximo de producción. El carbón alcanzará su máximo en esta década y el gas irá disminuyendo a partir de 2020. Tenemos que pensar que petróleo, carbón, gas y uranio representan el 92% de toda la energía que se consume hoy en el mundo. En un plazo no muy largo tendremos problemas para mantener la producción de energía que nos están dando estas fuentes”

Y aquí te aviso que leas despacio para terminar de comprender la gravedad de lo que sucederá:

“Una quinta parte del uranio que se consume hoy en el mundo proviene de misiles rusos desmantelados. La mitad de lo que se consume en Estados Unidos proviene de misiles rusos, y los rusos ya han dicho que no renovarán contratos porque quieren el uranio para a ellos”.

Y era el año 2012, imagina cómo estarán las cosas ahora, es muy importante que todas y todos tomemos conciencia del verdadero y único problema, el barco no está averiado, ni los marineros están enfermos o en huelga, ni se rompió el motor ni la hélice ni el timón: ¡Nos quedamos sin combustible en mitad del mar compañer@s, eso está pasando!

Alguna se piensa que estos que vienen gobernando en todos los estamentos y poderes de todo el planeta, ¿entienden algo de esto?, no tienen ni idea porque es un tema hipercomplejo, nunca la humanidad ha enfrentado semejante problema, no somos ni los inmigrantes, ni la productividad, ni siquiera la deuda externa ni el FMI: es el combustible, la energía.

Lo primero es comprender, lo segundo separar lo bueno de lo malo y a los inútiles de siempre, salida, lo tercero es organizarse con las y los compas de toda la vida, debemos dar el ejemplo de calma pero también de pensamiento crítico, hacer ver a las demás el problema global, y sumar a los más jóvenes porque ellas y ellos lo entenderán rápido.

Fuera patriarcado, fuera capitalismo, fuera ecofascismos, fuera tóxicos de la tierra.

Sólo hace falta no tener miedo, a nada, a nadie, y empezar a remar, la playa está lejos, muy lejos, pero nos turnaremos y llegaremos todas juntas…

Blog de Antonio Turiel: http://crashoil.blogspot.com/

Entrevista en TV3, 07/11/2012:

https://www.ccma.cat/tv3/Antonio-Turiel-Espanya-esta-agonitzant-energeti...

Oscar Cusano, miembro de la Asamblea de Paradas y Precarias de la CGT Valencia.

https://tuportavoz.com/2019/01/07/el-futuro-de-la-jubilacion-por-oscar-c...