CGT envía una carta al presidente del Gobierno con tabla reivindicativa

Presidente del Gobierno Palacio de la Moncloa

Madrid

Estimado Presidente:

Desde CGT defendemos que la Clase Trabajadora no puede ser quien asuma los costes de esta nueva crisis del capital provocada por el Covid-19. Durante los últimos 10 años hemos pagado los créditos de la Unión Europea mientras se han normalizado las políticas de austeridad, que se aplican únicamente a las trabajadoras y trabajadores, con el objetivo de recapitalizar a los mismos bancos y cajas que desahucian a las familias de sus hogares.

CGT ha venido denunciando que no era una crisis sino una estafa, y que no la habíamos provocado la clase trabajadora. Pero cuando por fin se anunciaron tiempos de mayor bonanza, empresas y bancos, no tuvieron la decencia de revertirlos en la ciudadanía, creando unas desigualdades sociales cada vez más crecientes. Es tiempo de aprender de los errores y exigir desde nuestros puestos de trabajo y desde nuestro confinamiento, que las consecuencias de esta nueva crisis no recaiga de nuevo sobre nuestros hombros. Por eso queremos trasladarle cuáles son las reivindicaciones de nuestra propuesta:

 Que la Banca pague sus deudas con la ciudadanía y devuelva el dinero del rescate y, también, que se garantice la devolución de todo el dinero saqueado a las arcas públicas con la corrupción política.

 Recuperación del poder adquisitivo perdido como consecuencia de los recortes, en los Convenios Colectivos.

 Que se respete el mínimo del IPC anual para incrementar los salarios.

 Ningún despido mientras duren las consecuencias de esta crisis sanitaria.

 Reducción de la jornada laboral y reparto del trabajo asalariado y de los Cuidados, sin que suponga merma en el salario.

 Prohibición de hacer horas extras y creación de más puestos de trabajo estables.

 Medidas contundentes para acabar con el machismo, la discriminación y la violencia sexual en todos los órdenes de la vida.

 Exigimos que nuestros trabajos sean compatibles con la vida, que faciliten realmente la conciliación de la vida personal y laboral.

 Es necesario y urgente reducir la edad de la jubilación.

 Defendemos un Sistema Público de Pensiones dignas para todas.

 Creación de la Renta Básica de las Iguales (RBis), universal e incondicional para que todas las personas tengan cubiertas las necesidades básicas para una vida digna.

 Que se garanticen que los Servicios necesarios para mantener una vida digna sean Públicos al 100%, empezando por la Sanidad y los Cuidados.

 Medidas concretas para reducir el calentamiento global y la contaminación que nos mata.

 Si las máquinas van sustituyendo mano de obra, quienes las utilicen, deberán participar en el sistema de cotización para mantener los Servicios Públicos.

 Garantizar el derecho a una Vivienda digna a todas las personas.

 Garantizar los derechos de las personas Migrantes y su inmediata regularización.

 Garantizar el que las personas Jóvenes tengan un proyecto de futuro digno sin tener que emigrar.

 Exigimos medidas reales contra la despoblación, el envejecimiento y la falta de servicios básicos de las gentes en el Mundo Rural.

Durante esta crisis, se ha hecho patente la importancia que para toda la sociedad tienen muchos trabajos, que hasta este momento han estado precarizados e invisibilizados, como las limpiezas, los transportes, las comunicaciones, la agricultura, quienes trabajan en toda la cadena alimentaria, las personas cuidadoras de otras dependientes, las empleadas de hogar, etc. También hemos sufrido y pagado con las vidas de quienes nos rodeaban, todos los recortes en la Sanidad Pública y toda la especulación para hacer dinero desde la Sanidad, con nuestros impuestos y nuestra salud. Se ha puesto de manifiesto que la amabilidad, la comunidad y la autogestión, han sido posibles en defensa de nuestra salud y nuestras vidas. Igualmente, en estos días, hemos constatado que las fronteras solo sirven para que el capital obtenga beneficios. Ni las personas, ni la contaminación, ni las enfermedades entienden de fronteras. Seguiremos exigiendo por tanto la desaparición de las mismas y la demolición de los CIES. Desde CGT vamos a seguir defendiendo lo que es de todas y todos donde sea necesario,para acabar con las Desigualdades Sociales. Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo

27 de Abril 2020

José Manuel Muñoz Póliz Secretario General