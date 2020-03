Arrenca la vaga general feminista del 8 de març

Les mobilitzacions feministes han iniciat a moltes poblacions catalanes el vespre del dia 7 de març, amb marxes de torxes, manifestacions i piquets feministes. Aquestes convocatòries han tingut una gran participació, en especial de dones joves i precàries, les protagonistes principals d’una vaga general convocada en un dia festiu en que, principalment, treballen les feines i contractes més precaris, sovint molt feminitzades.

En paral·lel a partir de les 22h. els torns de nit de moltes empreses on es treballa han iniciat la vaga general convocada per la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, així com altres sindicats (IAC i I-CSC). Malgrat els serveis mínims aberrants imposats en alguns sectors, l’aturada s’ha començat a notar en el que es presagia que és l’inici d’una nova jornada històrica de la lluita feminista i de la classe treballadora.

Com ha sigut habitual en altres jornades de vaga general, la seva incidència es farà molt més evident a partir del matí del diumenge. Al conjunt de Catalunya, a banda de l’aturada, hi ha programades convocatòries arreu del territori i accions ja des del matí coincidint amb el dia de vaga.

Des de la CGT de Catalunya fem una crida a sortir al carrer i participar a totes les convocatòries existents, de forma especial a les manifestacions de la tarda.

Informació sobre les convocatòries del 8 de març:

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13271#.XmPQdkpCeUk

VISCA LA VAGA GENERAL FEMINISTA

VISCA LA LLUITA FEMINISTA

VISCA LA LLUITA DE LA CLASSE TREBALLADORA

Sobre les 11 h. del diumenge 8 oferirem una primera valoració de la vaga general

Secretaria de Gènere de la CGT de Catalunya