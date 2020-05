Por la libertad y la disidencia sexual, hoy más que nunca: 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIQ+fobia

A día de hoy, todavía no podremos tomar las calles, como trata de hacerlo el fascismo del pensamiento único heteronormativo, para encontrarnos, abrazarnos, besarnos o ejercer nuestra libertad. Seguimos en la clandestinidad, censuradas, multadas, invisibilizadas, agredidas, violentadas y asesinadas. Pero nuestra libertad y nuestra voz supera sus muros, y aunque seguimos resistiendo y disidiendo todos los días; hoy más que nunca, alzamos nuestra voz públicamente para repetir que no somos enfermas mentales, ni sujetas de marginación, ni mucho menos objeto de violencia o discriminación laboral. Ejercemos nuestra disidencia sexual de forma voluntaria, contra el fascismo, contra el capitalismo y el patriarcado. Somos internacionalistas y recordamos a todes les compañeres que a día de hoy siguen siendo señaladas, recluidas, procesadas y asesinadas; también en el Estado Español. Reinventamos el lenguaje, los esquemas sociales y nuestras vidas, no aceptamos más restricciones que las de nuestra libertad. Y sin embargo, nuestra resiliencia es más potente que vuestra represión moral, legal y violenta.

También rechazamos la mercantilización de nuestras vidas en días señalados como la feria del Orgullo o Estados genocidas como Israel que tratan de mercadear con el “poder rosa”. Si salimos del armario y millones de compañeras perdieron sus vidas a manos de la heteronormatividad patriarcal y capitalista es porque no vamos a dar ningún paso atrás en la defensa de nuestros derechos y nuestras vidas.

No solo somos no somos enfermes mentales, somos personas y ciudadanes de pleno derecho. Pero nuestra disidencia va más allá, venimos a dinamitar que el dicotomismo sexual hombre-mujer sea quien vertebre el orden social y económico; y a problematizar el pensamiento único. Nacimos diversas y libres y así queremos seguir viviendo, ejerciendo y exigiendo respeto y libertad.

Y cuando podamos salir organizadas a la calle, seguiremos saliendo, visibilizándonos, exigiendo respeto y libertad, desde la disidencia de nuestros cuerpos, nuestro género y nuestra sexualidad.

#CGT #Rompiendoelsilencio contra la #LGTBfobia.

Secretariado Permanente Comité Confederal CGT