La ciudadanía conquense desea una movilidad más sostenible

Los datos obtenidos demuestran que la ciudadanía sí demanda una nueva movilidad más amable para las personas, menos contaminante y sacando del centro a los automóviles.

El ayuntamiento de Cuenca no ha convocado ninguna actividad en esta Semana Europea de la Movilidad, ni ha limitado el uso del coche o promovido el transporte público como sí han hecho muchas otras ciudades europeas [1] y del mundo.

El informe adjunto expone los resultados de una extensa encuesta sobre movilidad, a la que han contestado 356 personas. El "Informe sobre hábitos de movilidad en Cuenca" estará completo en breve en https://www.ecologistasenaccion.org/cuenca.

Las personas encuestadas desean mayoritariamente más espacio para los peatones y las bicicletas y menos para los coches. Destaca el deseo de hacer uso del espacio público, dificultado por la apabullante presencia de los coches que perciben como un elemento de riesgo, especialmente para el desplazamiento en bicicleta. También se muestra una fuerte crítica al transporte público por su deficiente servicio.

En las respuestas, las personas no dudan que, con un tráfico más amable, usarían más la bicicleta. También muestran interés por un transporte público frecuente y eficiente que permita, en un tiempo razonable, cruzar la ciudad, subir al caso antiguo o llegar a la estación de AVE. Son conscientes de que la vida en Cuenca podría ser más fácil con pequeños cambios que darían lugar a no necesitar el uso del coche privado o usarlo con mucha menos frecuencia.

En definitiva, aunque la metodología de la encuesta imposibilita obtener datos cuantitativos precisos, la demanda de una ciudad más amable, que permita vivirla sin riesgos, es clamorosa. Es patente el deseo de más calles como Carretería, en la que la gente pasea, se sienta y vive, de manera similar a lo que propone Ecologistas en Acción, otras organizaciones como AA.VV. y Cuenca en Transición.

Para Ecologistas en Acción, el ayuntamiento de Cuenca debería escuchar la opinión de la ciudadanía, pero de nuevo la ciudad de Cuenca se queda retrasada respecto a las ciudades europeas en cuanto a compromiso con la sostenibilidad, ignorando la Semana Europea de la Movilidad y el Día Mundial sin Automóvil.

En relación con la COVID-19, únicamente se ha realizado limitaciones de acceso de coches alrededor de los centros educativos. Si bien Ecologistas en Acción considera que es una buena medida, es insuficiente para responder a las demandas expuestas por los participantes en la encuesta, pues ni siquiera se ha actuado en el centro de la ciudad para mejorar las condiciones sanitarias. En esta línea, la concejalía con competencias en movilidad, ha denegado el "parking day" y la proyección de un documental para promocionar el uso de la bicicleta previstos para hoy. Y lo ha hecho sin suficiente motivación [2]. En definitiva, la ciudad de Cuenca se ha quedado sin presencia en la semana europea de la movilidad. También es llamativo que, en dos de los tres "parking day" realizados, estuvieron presentes varios agentes de la policía nacional y en uno de ellos requirieron la identificación de los activistas e iniciaran un proceso sancionador cuando, por poner un ejemplo, el viernes 18, el ayuntamiento de Barcelona organizó más de 60 "parking day" por toda la ciudad.

Estefanía Prior, responsable de la Campaña "Confinamos el coche vivimos Cuenca" ha declarado: "Los resultados de la encuesta nos animan a seguir adelante pues nos da la razón en cuanto al anhelo de una nueva movilidad más sostenible. Hemos sacado un montón de información sin apenas esfuerzo, porque la gente quiere que Cuenca se mueva. Para las instituciones y para el Ayuntamiento en concreto, sería muy fácil conseguir más información aún y realizar medidas en relación a ello... pero llegamos a la conclusión de que no hay intención real de evolucionar y mejorar, si se bloquean otras iniciativas o si la presencia de bicicletas en la calle se vincula a actividades sospechosas. La ley de cambio climático y transición energética prevé que ciudades de más de 50.000 habitantes como el caso de Cuenca, deben implementar una zona de bajas emisiones no más tarde de 2023 y para ello hay que empezar a planificar de forma urgente. Quizá es una medida demasiado avanzada para un gobierno que no se involucra con la semana europea de Movilidad Sostenible".

Más información:

www.ecologistasenaccion.org/cuenca

https://www.facebook.com/EcologistasenAccionCuenca

https://www.instagram.com/ecologistascuenca/?hl=es

@EcologistasC

https://cuencaentransicion.weebly.com/

[1] El año pasado de las 3.136 ciudades europeas participantes 561 ciudades fueron españolas. Este año no se han cerrado las cifras pero

[2] Texto íntegro de mensaje por correo e. de la denegación de las actividades solicitadas: "Vista la solicitud registrada por D. ******** con D.N.I: *******, como representante de la Asociación Ecologistas en Acción, con domicilio a efectos de notificaciones Apartado de Correos 94, 16080 Cuenca, interesando autorización para ocupación de vía pública en la C/ Aguirre y en C/ Jose Luis Álvarez de Castro con motivo de la celebración del "Día Europeo sin coches" el día 22 de septiembre de 2.020 y dada la situación sanitaria creada en estos meses por la pandemia del coronavirus y la necesidad de seguir adoptando medidas de prevención y protección para la ciudadanía en general, por motivos de responsabilidad institucional, aplicando en la medida de lo posible el distanciamiento social recomendado, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2020. Le comunico que el Concejal Delegado de Movilidad, Servicios Públicos y Festejos ha resuelto DENEGAR la ocupación de vía pública solicitada a la Asociación Ecologistas en Acción en la C/ Aguirre y en C/ Jose Luis Álvarez de Castro para la celebración del "Día Europeo sin coches" el día 22 de septiembre de 2.020 por los motivos de responsabilidad institucional indicados." No hay ningún "acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2020" relacionado con medidas frente a la COVID-19.

Ecologistas en Acción de Cuenca

www.ecologistasenaccion.org/cuenca

cuenca@ecologistasenacion.org

Apartado de correos 94, 16080 - CUENCA