CGT Valladolid por la libertad de expresión

El pasado mes de enero un juzgado de lo contencioso de Valladolid ha dictado sentencia confirmando la sanción impuesta a un miembro de la Asamblea por las Libertades, perteneciente a la asociación Parados en Movimiento, por su negativa a identificarse ante un policía municipal de paisano y con el rostro semi-tapado.

Y ello ha ocurrido en aplicación de la Ley Mordaza. La Plataforma por las Libertades estaba haciendo una convocatoria de protesta contra la Ordenanza Mordaza Municipal que finalmente fue aprobada por el actual consistorio, siguiendo la línea represora del anterior consistorio.

La Policía Municipal reprime la actividad ciudadana cuando se critica la actuación del consistorio que tramitaba una ordenanza mordaza. Según la sentencia se llevaba a cabo una actividad no permitida "colocar carteles en fachadas de edificios en las que no está permitida dicha colocación" pero lo que se estaba juzgando era la desobediencia por no identificarse, no por colocar carteles.

Además el Ayuntamiento de Valladolid no ha habilitado lugares para poder expresar la disidencia ciudadana. Es más, el propio Ayuntamiento coloca carteles en fachadas y edificios cuando anuncia los eventos que patrocina, sin que conste incoación de expedientes sancionadores por la colocación de esos carteles.

Al compañero de la Plataforma no se le sanciona por poner carteles, sino porque se negó a identificarse, según manifestación de la policía municipal que le notifica la sanción en su domicilio y con su D. N. I., por lo tanto, sí que se identificó. Por otra parte, la Policía Municipal le incautó los carteles que portaba, lo que no tiene fundamento.

La Ley Mordaza es injusta y desde luego nada democrática. Se le pone una multa de 601 euros a un parado que percibe una ayuda de subsistencia que viene a constituir el equivalente a un mes y medio de sus ingresos de subsistencia.

La Ley Mordaza eleva a la categoría de prueba absoluta la declaración de unos policías que iban de paisano, que en ningún momento afirman que se hayan identificado, prevaleciendo sobre la palabra del ciudadano de a pie y de los testigos, lo que implica una limitación grave al principio de igualdad y de tutela judicial efectiva.

La libertad de expresión resulta cercenada y con ello, los valores democráticos.

También queremos aludir a la escalada de represión a cualquier libertad que estamos viviendo en el estado español. Queremos solidarizarnos con las gentes que han ocupado un pueblito en Guadalajara llamado Fraguas, expropiado por el ICONA en 1968 y utilizado por el Ejército como zona de maniobras en los 90 y a los que les piden más de 2 años de cárcel por reconstruir 3 casas, varios caminos y huertas en el pueblo, con las piketeras enjuiciadas en Gijón por la huelga del pasado año del 8M, en el que realizaron un pikete en Mango y por lo que les piden 12.000 € por lesiones y por atentar contra el derecho de lxs trabajadorxs, además de esperar en marzo otro juicio y para terminar y con el caso de la compañera multada el pasado año también aquí en Valladolid, de la asamblea del 8M, mientras tomaba parte en un pikete informativo por el centro de la ciudad. No son los únicos casos, sólo tres ejemplos.

Porque saben que no nos vamos a callar, aumentan su represión y violencia hacia todas nosotras a través de multas y amenazas de cárcel.

Porque nos queremos libres, vivas y combativas, os llamamos el próximo 8 de marzo a secundar la huelga general feminista legalmente convocada, toda la clase trabajadora debe parar y decirle al capitalismo patriarcal que queremos vivir de otra forma. Os recordamos que este domingo a las 12:00 horas en el C.C. Bailarín Vicente Escudero haremos una charla entre sindicatos y asamblea 8M informando sobre la jornada de huelga general feminista.

Porque no queremos vivir con miedo ni que nadie, ni mucho menos una ordenanza interpretada por un policía nos diga lo que podemos o no hacer.

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CONTRA TODA REPRESIÓN.

POR LA DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL.

NO A LA ORDENANZA MORDAZA.

Fotos: Alejandro Romera