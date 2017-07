Sin acuerdo en la mediación de la huelga del bicing de Barcelona

No se ha llegado a ningún acuerdo en la mediación que se ha realizado hoy lunes 10 de Julio en la Conselleria de Treball. La inflexible posición de la empresa Clear Channel a negociar mejoras en los salarios y en las condiciones de los trabajadores del bicing, negándose a poner fechas para solucionar las diferentes reivindicaciones planteadas, nos impide desconvocar las 15 jornadas de huelga de cuatro horas por turno de trabajo, entre los días 12 y 31 de julio, mientras la empresa esta haciendo contratos de ETT.

Es de una irresponsabilidad manifiesta que el Ayuntamiento de Barcelona que se reúne con trabajadores en situación laboral de precariedad de otras empresas, no intente buscar soluciones a las condiciones laborales de unos trabajadores que durante 11 años no han visto mejoras sustanciales desde que el Ayuntamiento licitó por primera vez esta actividad. No se pueden tener contradicciones de este calado, ni hacer tantas ruedas de prensa, poniéndose medallas a costa de la precariedad de los trabajadores.

Ahora hay una nueva licitación del servicio para 10 años, la partida destinada a salarios de los trabajadores los siguen manteniendo en una situación de precariedad y si bien garantiza la continuidad de esta plantilla, no aborda condiciones que comprometan a quien se quede la licitación para otros 10 años. En pocas palabras, se les garantiza el puesto de trabajo pero en situación de precariedad económica y de peligro en salud laboral, sin negociación de lo que le preocupa a la plantilla y se les pide tranquilidad aconsejándoles que "ahora no es el momento de protestar".

Las lamentables condiciones de los trabajadores del bicing son, entre otras: Salarios de unos 950 € al mes, carga y descarga a pulso de los 23 Kilos de las bicicletas. Ritmos y organización del trabajo inaceptables, que incumplen las normas de prevención y del código de circulación. Aumento de la productividad tanto en los mecánicos, mantenimiento, como en movilidad, dificultades para poder hacer las necesidades fisiológicas durante la jornada laboral, dificultades para poder descansar a la hora del desayuno, organización horaria de la empresa contando con las horas extras. Los vehículos no están acondicionados correctamente para el trabajo al que están destinados. Estos son los motivos de la huelga, entre otros.

En pocas palabras unas relaciones laborales del siglo XIX en la que participan desde hace 11 años la multinacional norteamericana Clear Channel y el Ayuntamiento de Barcelona.

Desde la CGT, sindicato con mayor implantación en la empresa tanto en delegados sindicales como en afiliados defendemos las reivindicaciones de los trabajadores del bicing para que tengan unas condiciones dignas de trabajo y acabar con la precariedad que arrastran desde hace 11 años. Basta de promesas incumplidas, queremos hechos. Desde CGT recomendamos a los usuarios del bicing solidarizarse con la huelga y no coger bicicletas ya que podrían encontrar las estaciones de destinos llenas y no poder anclarlas.

Jose Manuel Pelayo, CGT - Bicing Barcelona

Sergio Sena, CGT - Bicing Barcelona

Carlos Navarro, CGT-Prensa Barcelona