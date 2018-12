Quiénes somos la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público de la comarca de Lemos

Qué denunciamos:

El ferrocarril ha supuesto históricamente para Monforte un motor de desarrollo económico y social muy importante desde su llegada en 1883. En las últimas décadas, hemos visto una continua degradación en los servicios ferroviarios y en el impulso económico que supone para la ciudad del Cabe y su comarca. El ferrocarril fue un instrumento esencial para fijar población en esta ciudad y elevar nuestra calidad de vida, y es por lo tanto es un factor importante en el futuro estratégico de todo el sur de Lugo.

Monforte y su comarca no es una excepción, si no un ejemplo más de los muchos que hay en todo el estado.

En Monforte, hemos constatado las siguientes realidades que, lejos de ser casuales, responden a las continuas políticas neoliberales de los distintos gobiernos, tanto estatal como autonómico

1. Ha desaparecido una cantidad importante de servicios ferroviarios, tantos de viajeros como de mercancías. Se han abandonado y después desmantelado vías y muelles de carga. Sólo Monforte, Sarria y Lugo tienen personal de atención al público. Algunas estaciones han sido acondicionadas para viajeros (recrecido de andenes, alumbrado, marquesinas, etc.), pero no se ha visto mejorada la oferta de transporte. No entendemos como infraestructuras nuevas como el puerto seco de Monforte, con 146.000m2 están abandonadas, produciéndose incluso robos de cobre del alumbrado. Estos recortes en servicios ferroviarios han supuesto para nuestra zona el aislamiento de un gran número de poblaciones rurales al no tener garantizada la parada de los trenes comerciales y por tanto la movilidad de sus habitantes

2. Existe una falta de mantenimiento en la infraestructura, tanto por una falta de personal como de inversiones. Esto origina importantes riesgos de seguridad, así como excesos en los tiempos de viaje injustificados al existir una gran cantidad de limitaciones temporales que se alargan en el tiempo sin buscar soluciones a estas deficiencias. Este pasado invierno hemos visto cómo se ha interrumpido el servicio ferroviario por diversos desprendimientos entre Monforte y Vigo en varias ocasiones.

3. El envejecimiento y disminución del personal ferroviario ha sido constante, sin sustitución del personal jubilado, amortizando plazas, con una media de edad superior a los 50 años. Esto provoca situaciones como supresiones de trenes por falta de maquinistas, falta de interventores en los trenes, averías que tardan en resolverse, etc. La precarización del trabajo tiene como consecuencias directas el deterioro del servicio y la disminución de la seguridad y calidad. A su vez, el transporte por carretera ha aumentado, pero no así su seguridad, teniendo un tramo (N120 de Monforte a Ourense) con una de las mayores tasas de siniestralidad del estado.

Cuáles son nuestras reivindicaciones y qué proponemos:

Reivindicamos una serie de medidas reales e inmediatas que puedan poner en valor el transporte ferroviario en nuestra comarca, mejorando nuestra seguridad en el transporte y nuestra calidad de vida.

De forma urgente e inmediata:

1. Relevo generacional en todo el personal ferroviario y aumento de la plantilla en ambas empresas públicas de Renfe y Adif, internalizando todas las tareas externalizadas a lo largo de los años; y cubriendo todas las bajas, tanto temporales por enfermedad como definitivas por jubilaciones.

2. El aumento de las frecuencias y servicios regionales que respondan a las necesidades reales que tenemos los usuarios. Con una relación directa en el trayecto Lugo-Monforte-Ourense-Vigo, con horarios que cubran las necesidades reales de los usuarios (un regional que salga de Monforte a las 7:15 de la mañana que pueda enlazar con el Avant 09480 de las 7:55 de Ourense, pudiendo así estar a primera hora de la mañana en Santiago 8:33 y A Coruña 9:03) así como un enlace con el último Avant 09201 con salida de Santiago a las 20:30 y llegada a Ourense a las 21:08.

3. Impermeabilización de la línea y supresión de los pasos a nivel dentro del casco urbano de Monforte.

4. Instalaciones seguras para los viajeros en el entorno de la estación con la instalación de ascensores que comuniquen los andenes. Es inaceptable que, después de una reforma en la estación de Monforte recreciendo los andenes, no se dispusiera la instalación de ascensores entre andenes que faciliten el acceso a los usuarios, tanto por comodidad como por seguridad. También vemos como la luminaria resulta ineficiente e incluso se observan desperfectos y desprendimientos en los andenes estando remozados hace relativamente poco tiempo.

Y, más a largo plazo:

1. Mejora real e inmediata de la infraestructura:

-Rectificación de curvas con el objeto de permitir mayores velocidades comerciales. El trazado de todas las líneas que confluyen en Monforte presentan el mismo trazado que desde su construcción en el siglo XIX.

-Aseguramiento de las trincheras y túneles en la línea a Ourense y a Ponferrada. Los desprendimientos son continuos y no se reparan, si no que se establecen limitaciones temporales de velocidad aumentando los tiempos de viaje y perviviendo indefinidamente la falta de seguridad en estos tramos.

-Mejora de la seguridad en los túneles de Oural (falta de gálibo, ventilación y salidas de emergencia).

-Concreción y ejecución de la electrificación hasta Lugo a 3kV.

2. Utilización de vehículos eléctricos en el trayecto Ponferrada-Vigo. Se utilizan frecuentemente vehículos diesel en este trayecto, estando entero electrificado y con el consiguiente perjuicio (ruidos y gases contaminantes) a usuarios y vecinos en los núcleos de población por los que discurre el tren.

3. Utilización real y efectiva del Puerto Seco de Monforte.Con la reciente solicitud del Estado en la inclusión del corredor europeo de mercancías no se garantiza nada y puede quedar en papel mojado, por lo que reivindicamos que la inclusión sea real y se lleven a cabo las inversiones necesarias para su modernización.

4. En una zona con un importante despegue turístico, reivindicamos un servicio ferroviario orientado a potenciar el turismo. Coordinando todos los entes administrativos en aras de una buena oferta turística puede conseguirse un turismo sostenible y rentable económicamente para los habitantes de la comarca.

5. Puesta en servicio comercial de las estaciones cerradas.

6. La carencia de una red de trenes regionales que articulen nuestra comarca nos privan de un medio de transporte seguro y ecológico, obligándonos a utilizar las carreteras (que en nuestra zona adolecen de seguridad vial), con la merma en seguridad y aumento de la contaminación que esto supone. Todo esto afecta, además, al empleo de esta comarca que ha supuesto una reducción paulatina de las cargas de trabajo, tanto en el taller de Monforte, con una plantilla envejecida que en pocos años llevará a su clausura, como en el resto de servicios de infraestructura, maquinistas y demás personal profesional. Estas políticas que han privatizado y desmantelado nuestro ferrocarril se hacen notar en los aspectos laborales, precarizando las condiciones laborales y la pérdida de derechos que tanto nos ha costado alcanzar. Las plantillas de las empresas públicas han ido mermando sustituyendo empleos estables y cualificados por trabajadores no cualificados y en precario. Monforte fue en su día el centro neurálgico ferroviario de Galicia y hoy apenas quedan 166 ferroviarios en toda la provincia.

7. Apoyamos la propuesta del Eje Atlántico que planteaba la unión de Ourense con Monforte y Lugo a unas velocidades de 220 km/h y unos 62 minutos modificando el trazado actual. Mientras los diversos gobiernos gastan millones de euros en la Alta Velocidad, los trenes regionales y de mercancías van desapareciendo al no recibir inversiones que mejoren sus servicios; tanto en horarios adecuados como en tiempos de viaje y vehículos empleados. Es evidente la contradicción manifiesta entre las políticas de ahorro y desarrollo con alto coste y escaso beneficio social de las líneas de Alta Velocidad. Hemos de tener en cuenta que estas líneas AVE:

 No pueden ser utilizadas por trenes de mercancías que ayudan al desarrollo económico de las zonas menos favorecidas.

 Su alto coste (unos 9 millones de euros por km de vía construida y 100.000 euros el mantenimiento anual por km) no puede ser a costa del cierre de estaciones intermedias y el abandono de servicios actuales de mercancías y corta y media distancia.

 El 71% de la inversión en el ferrocarril del Ministerio de Fomento va destinado al AVE, y el resto para el ferrocarril convencional, siendo utilizado por el 96% de los usuarios frente al 4% usuarios del AVE, convirtiendo así nuestro país en el AVE menos utilizado del mundo según datos de 2016 de la UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles). En cambio, la inclusión de Monforte en el corredor europeo de mercancías permitiría una modernización de acuerdo a las necesidades reales de la comarca al ser compatible la circulación de todos los trenes, tanto de viajeros como de mercancías, de acuerdo a unas necesidades reales y acordes al siglo en el que vivimos.

Esta plataforma quiere proponer, a través de un documento vivo y por tanto abierto a ideas o sugerencias para su debate, una serie de medidas reales y factibles que puedan dar continuidad y un nuevo impulso necesario al servicio ferroviario de Monforte y su comarca.

No podemos aceptar pasivamente la reducción de los servicios ferroviarios aduciendo para ello criterios de rentabilidad económica y de baja afluencia de viajeros, más aún cuando esta situación ha sido consecuencia directa del abandono y desinversión al que el ferrocarril convencional ha estado sometido durante décadas en nuestra comarca.

Los firmantes de este manifiesto son las siguientes organizaciones:

-Confederación General del Trabajo (CGT)

-Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF)

-Comisiones Obreras (CCOO)

-Unión General de Trabajadores (UGT)

-Sindicato Ferroviario (SF)

-Bloque Nacionalista Galego (BNG)

-Agrupación Municipal Esperta Monforte

-Confederación Intersindical Galega (CIG)

-Naúfragos do Paradiso

-Grupo municipal de concejales no adscritos

-EnMarea

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/10/26/cabemos-tren/0003...

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/12/01/plataforma-ferroc...

http://www.diariodelemos.es/wp-content/uploads/2018/09/Manifiesto-Neste-...

https://www.diariodelemos.es/presentan-en-monforte-la-plataforma-en-defe...

http://xornaldelemos.gal/sen-categoria/4133-apoios-a-plataforma-neste-tr...