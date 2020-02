Las actuaciones del Ministerio de Transportes demuestran que el ferrocarril convencional va a seguir siendo la cenicienta del transporte público en Andalucía, que el medio rural es una especie en extinción y la defensa del clima una utopía

Las poblaciones de Pedrera, Osuna y Marchena reducen el 50% los trenes que les dan servicio y empeoran los horarios para, supuestamente, converger y transbordar con los Avant en Antequera Sta. Ana para ir a Granada. El único aspecto positivo de la reorganización del servicio ferroviario andaluz es la vuelta del servicio ferroviario a El Arahal, estación en la que se detendrán para subir y bajar viajeros los media distancia Sevilla Málaga y viceversa, que, de momento, no se suprimen.

Mientras esto sucede, siguen programándose servicios ferroviarios por autobús como el Málaga-Ronda y vuelta, las taquillas que se prometieron reabrir tras el cierre unilateral del día de año nuevo no se reabren, múltiples poblaciones andaluzas con infraestructuras ferroviarias en su término municipal, que no requieren de inversiones y están en perfecto estado, siguen sin poder acceder a los servicios ferroviarios (La Roda de Andalucía, Fuente de Piedra, Montilla, Puente Genil, Fernán Nuñez….) y se programan transbordos para los usuarios de las líneas Algeciras-Granada y Sevilla-Granada en Antequera Sta. Ana que no van a tardar en dar que hablar, puesto que no se prevén enlaces oficiales con los Avant, lo que significa que en caso de retraso de los trenes de media distancia convencionales (los que vinieron desahuciados de Extremadura) no se garantiza continuar el viaje en tren, igual sucede con los Almería-Granada. Por cierto que, en la actualidad con estos nuevos servicios, desde Almería se tarde en llegar en tren a Sevilla más que hace veinte años.

Ante la falta de iniciativas en defensa del tren rural por parte del Gobierno y las nuevas medidas regresivas contra el ferrocarril convencional en Andalucía, ejecutando el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de agosto, CGT seguirá movilizándose junto a colectivos sociales y a la plataforma en defensa del tren rural andaluz (PTRA), teniendo ya concretadas distintas acciones para próximas fechas, tras el debate sobre “el ferrocarril andaluz que necesitamos” celebrado en Pedrera (Sevilla), el 15 de febrero, así, el próximo día 21 de febrero se realizará una concentración en la estación de Marchena, el 28 de febrero se participará en la manifestación convocada en Sevilla y el 13 de junio se realizará una gran manifestación andaluza en Antequera (Málaga) en defensa del ferrocarril público y del medio rural andaluz, además de nuevas marchas y actos reivindicativos que se están diseñando por toda Andalucía.

CGT sigue clamando POR UN FERROCARRIL PÚBLICO Y SOCIAL.

SECTOR FERROVIARIO DE CGT ANDALUCÍA