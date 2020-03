Despido de 8 trabajadoras con el coronavirus acechando

Desde que el 1 de agosto de 2018 Acciona asumió el concurso del Transporte Sanitario Urgente (061 Aragón) ha despedido a 8 trabajadoras, 2 de ellas en esta la última semana. El motivo (según la dirección de empresa) bajo rendimiento, cuando no hay establecido ningún baremo de producción en un trabajo en el que, si no hay pacientes que trasladar, no puedes ejercer tus funciones.

Con el coronavirus acechando, Acciona ha decidido que es el mejor momento de reducir plantilla. No solo acontecen estos despidos, sino que no hay preparada una sola ambulancia especializada para el traslado de pacientes con coronavirus, ni se ha realizado la formación adecuada de como colocarse y quitarse el traje de protección, ni como desinfectar la ambulancia después de dicho traslado, pero desde los medios públicos bien que informan de que llamen al 061 si tienen síntomas de padecer dicha enfermedad.

Desde el comité de empresa de UTE Transporte Sanitario Aragón de Acciona de Zaragoza queremos denunciar públicamente estos hechos y exigimos la readmisión inmediata de estas trabajadoras, a la vez que pedimos a la consejera de salud Pilar Ventura y sus compañeros de partido que gobiernan en Aragón, que internalicen de una vez un servicio esencial para la ciudadanía.

Es una apuesta clara por parte de ACCIONA por la precariedad laboral en el sector del Transporte Sanitario, despidiendo y contratando con total libertad a la vez que juegan con la salud de todos los aragoneses para embolsarse un beneficio. Se presentaron a un concurso deficitario, algo que los sindicatos ya advirtieron, pero se hizo la vista gorda desde la DGA y ahora se están pagando las consecuencias.

Salud

CGT Aragón