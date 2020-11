Concentración en defensa de la Sanidad y Educación Pública

En los últimos días desde CGT hemos denunciado la presión asistencial que están sufriendo los centros sanitarios por culpa de la pandemia mientras la Consejería de Sanidad recorta los derechos laborales de los y las trabajadoras del ámbito sanitario y siguen ofertando contratos precarios a las nuevas contrataciones. Y al mismo tiempo el Ayuntamiento sigue con sus planes y pelotazos urbanísticos para crear un mega hospital privado.

Las denuncias también llegan desde el ámbito educativo, donde CGT, segunda fuerza sindical, viene denunciando desde el inicio de curso que los Centros educativos no son centros seguros ni libres de contagio, como anuncia alegremente el Consejero de Educación, el Sr Faci. Son cientos las aulas cerradas y los alumnos y docentes contagiados, mientras para maquillar las cifras desde la Consejería se ha tomado la decisión de no cerrar aulas ni en Primaria ni en Secundaria a pesar de que se confirmen casos positivos.

La pandemia está golpeando no solo a la economía global sino a los bolsillos de los ciudadanos. Y a esta crisis social hay que sumarle la mala gestión de los servicios públicos básicos como son la Educación y la Sanidad. Desde CGT no podemos permanecer callados, y no lo estamos, ante esta situación. Coincidiendo con la huelga general convocada por este sindicato mañana día 11 en Madrid nos vamos a concentrar a las 19:00 en la Plz de España; por supuesto con todas las medidas preventivas.

Gracias

Salud

CGT Aragón-La Rioja