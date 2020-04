CGT Sanidad: “El Estado mantiene a sus ‘héroes de guerra’ en un frente incierto con bolsas de basura como escudos”

CGT considera que la sanidad pública no puede sostenerse a base de la caridad de los ricos y gobiernos liberales, sino con la solidaridad y un reparto más justo de la riqueza en sociedad.

La Confederación General del Trabajo (CGT) vuelve a denunciar, a través de un comunicado, las condiciones en las que están realizando su trabajo las personas profesionales de la sanidad pública y todas aquellas que están en primera línea contra la pandemia del “coronavirus”, como limpiadoras, celadores, personal de cocina, etc.

CGT considera lamentable la hipocresía que se ha instalado en las últimas semanas de crisis cuando, a través del uso de un léxico belicista, se esté llamando “héroes” y “soldados” a personas que están dando lo mejor de sí contra el Covid-19 mientras se permite que hagan esta imprescindible labor con bolsas de basura a falta de equipos de protección que ya deberían haber llegado hasta todas ellas.

CGT considera también que el Estado español no ha reaccionado en tiempo y forma a esta crisis por alerta sanitaria originada por la propagación del “coronavirus”, explicando que “el Gobierno no actuó de manera rápida cuando entendió lo que estaba ocurriendo en China y la enfermedad empezó a saltar de un país a otro”.

En cuanto al Gobierno de la Comunidad de Madrid, CGT exige a Díaz Ayuso que acabe con la hipocresía en sus hechos y palabras, y entregue de una vez el material prometido al personal sanitario que lo espera desde hace semanas. Además, CGT vuelve a recordar que el Gobierno de esta comunidad, conformado por el Partido Popular, -el cual solo dedica en dicha comunidad un 3’9% del PIB a la sanidad-, es el principal culpable de los mayores recortes cometidos en un servicio público y esencial como el sanitario. Estos recortes, insisten desde el sindicato, son la causa de la actual situación de colapso en la que se encuentra en estos momentos la sanidad madrileña. Por si esto no fuera suficiente, indican desde CGT que Díaz Ayuso ha facilitado una web para que las grandes empresas hagan “donaciones” a la sanidad pública, a cambio de importantes rebajas fiscales y aprovechando, una vez más, la oportunidad de enriquecer y beneficiar a quienes más pueden a costa de lo común.

La organización anarcosindicalista indica que no se trata de batir ningún récord a la hora de construir hospitales de campaña, sino de otorgar los recursos sanitarios necesarios a quienes tiene que velar por nuestra salud en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo durante estas semanas. En este sentido, la organización indica que solo en Madrid ya se encuentran contagiados por Covid-19 más de 4000 profesionales de la sanidad. Por todo ello, CGT exige al Gobierno del Estado español que obligue también a todas las empresas que en estos momentos no estén desarrollando su actividad habitual a adaptar sus instalaciones para que comiencen a producir material necesario para combatir la pandemia, y que tome el control de toda la sanidad privada, poniendo sus recursos al servicio de la ciudadanía en estos momentos de colapso generalizado de todos los centros de salud y hospitales públicos. CGT no se olvida de la lamentable actitud que muchas empresas del sector privado están teniendo en estos momentos, dadas las circunstancias, llevando a cabo despidos y recortes de profesionales que son más necesarios que nunca.

CGT exige la contratación inmediata de más profesionales sanitarios y una reflexión importante acerca del trato que se ha venido dando a la sanidad pública por parte de algunos gobernantes e instituciones “democráticas” en los últimos años.

CGT-Sanidad