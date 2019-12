CGT convoca huelga durante el periodo navideño en Salud Responde

La Huelga se convoca para los días 26 y 30 de diciembre 2019 y 2 y 7 de enero 2020 en las siguientes franjas horarias, de 10 a 12h y de 17,30 a 19,30h en cada una de las fechas señaladas.

Los motivos que generan el descontento de los Trabajadores y originan la conflictividad que provoca esta convocatoria de huelga, son los siguientes:

- Sobrecargas de trabajo y pérdida de infinidad de llamadas en los últimos meses. Hay días en los que se han perdido 1000 llamadas con la gravedad que esto supone, ya que en este servicio no sólo se atiende la cita previa, sino que también se atienden emergencias, consultas del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, etc. Todas las carteras de Salud Responde son importantes, y todos los usuarios y las usuarias que llaman merecen una atención de calidad. Pero hay ciertas carteras que por su naturaleza tienen que ser atendidas con una delicadeza especial y sin demoras.

- Precariedad en el empleo con multitud de contratos a tiempo parcial y bolsa de trabajo desregulada.

- Falta de Condiciones laborales dignas en Salud Responde Jaén.

- Incumplimiento de las mínimas Condiciones en materia de seguridad y salud en el centro de trabajo. A pesar de las inundaciones en agosto de 2018, cada vez que llueve sigue habiendo goteras, los sillones en los que la plantilla pasa varias horas al día están en mal estado, la iluminación y la temperatura de la sala no es la adecuada, la humedad en sala es insuficiente, los puestos no están bien insonorizados, no hay apenas ventilación y el color del mobiliario hace que rebote la luz y genere entre otras cosas dolores de cabeza.

- Fin de la subcontratación de la Plantilla de Salud Responde conforme al compromiso del Consejero de Salud de la Junta de Andalucía.

En estas condiciones es imposible dar un servicio de calidad a la ciudadanía.

CGT sigue exigiendo condiciones laborales dignas y el fin de las subcontratas en los servicios de emergencias y Salud Responde