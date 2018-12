CGT convoca huelga de 24 horas en los Servicios Movistar de València

A partir de las 00h hasta las 24h del lunes 10 de diciembre, los trabajadores del Servicio Movistar de la ciudad de València protestarán con una jornada de huelga por la situación laboral que padecen.

Tal y como señala la sección sindical de CGT-Atento, los empleados se enfrentan a diario con vulneraciones de las más elementales normas reguladoras de las relaciones laborales. El clima que se vive en el centro de trabajo de Nicasio Benlloch, 29 (València) “es de constante presión, de ritmos de trabajo insostenibles y de continuos apercibimientos”.

De esta manera, en el registro de huelga dirigido a la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Comunidad Valenciana, la sección sindical de CGT incluye, entre otros motivos para la convocatoria, despidos por enfermedad atendiendo a una normativa que incumplen cuando se trata de la protección de la salud de los trabajadores, despidos indiscriminados e injustificables que la dirección reconoce como improcedentes; sanciones desproporcionadas; presiones para cumplir objetivos o normas internas que no se ajustan a la normativa laboral; inexistencia de pausas para ir al baño y no respetar las pausas de visualización de pantallas de datos establecidas por convenio; imposibilidad de conciliar la vida familiar y personal por la imposición de turnos partidos y en fin de semana irregulares; la falta de interés por parte de la empresa de añadir un tiempo administrativo entre llamada y llamada para poder realizar las gestiones pertinente; la excesiva carga de trabajo, etc.

Mañana miércoles 5 de diciembre, tendrá lugar la preceptiva reunión entre empresa y sindicato en el Tribunal de Arbitraje Laboral.

Gabinete de Prensa CGT-PV

València, 4 diciembre 2018

