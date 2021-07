A pesar de la bajada de facturación por los ERTES derivados de la Covid que le firmaron CCOO, UGT y el SAT el año pasado, tuvieron un notable resultado positivo. Emergia va bien. Esto lo sabemos porque el 22 de julio de 2021, en la primera reunión del periodo de consultas del Despido Colectivo presentado el pasado martes 20, la empresa nos ha facilitado las cuentas anuales del 2020, sólo de Emergia Contact Center, por lo que podemos imaginar que el resultado del grupo será mucho mejor.

Desde CGT hemos empezado a desmontar este ERE y, además, hemos querido trasladar a la dirección de la empresa nuestra preocupación por la poca importancia que le dan al mantenimiento del empleo, indicándoles que creemos que es en lo que debería centrarse esta mesa de negociación, en la que ya sólo nos quedan 27 días para evitar los 422 despidos objetivos que proponen ejecutar sin piedad alguna.

Observamos en la reunión a la empresa escuchar y apuntar lo que les decimos las distintas organizaciones sindicales, pero responder, los oímos responder a muy poco. Asimilan, tragan saliva..., pero de momento poquito más. La empresa ha reconocido al inicio algunas cosas como que existe posibilidad de recolocación o que no tienen un solo "perfil" en la plantilla, a pesar de esgrimir este argumento en sus informes técnicos para decir que no pueden recolocarnos.

CGT ha realizado un extensivo análisis de la documentación aportada hasta ahora, ha explicado la necesidad de aportar contratos e informes cuantitativos adicionales para la búsqueda de soluciones que eviten los despidos y además ha desmontado el argumento de que una persona contratada como teleoperadora (o como gestora) no puede trabajar como teleoperadora o gestora para otro cliente de Emergia porque no da el perfil. PATRAÑAS.

Desde CGT hemos indicado que la plantilla de Emergia somos personas que gozamos de una enorme profesionalidad y polivalencia y lo único que necesitamos es recibir la formación adecuada para el desarrollo de los nuevos puestos de trabajo que se van produciendo. La empresa ahí ha dicho que la gente no quiere formarse y les hemos tenido que señalar que la teleformación fuera de nuestra jornada supone un sobreesfuerzo para la plantilla inadmisible. Si la empresa se lo toma en serio y da formación adecuada dentro de nuestra jornada evidentemente todas las personas la seguiremos con aprovechamiento.

Finalmente hemos asistido a la práctica empresarial de dejar para la próxima reunión la mayor parte de las cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales, con la excusa de "no lo tenemos preparado" "tengo que mirarlo con tal" o "hay que decidir si os damos esta u otra cosa" Esperamos que esto no sea el camino de toda esta negociación, dado que si no vamos a tener que pensar que esta negociación es un postureo y está todo el pescado vendido.

CGT persiste en sus planteamientos. Entendemos que es esencial intentar recolocar a las personas en otros servicios, que no son pocos los que tienen. El lunes 26 de julio se celebrará en Madrid la segunda reunión de este ERE en sesiones de mañana y tarde. Esperemos que en esta reunión tengan los deberes preparados y no haya que volver a tirarles de las orejas. Hay 422 familias que dependen de que se logre una solución que evite esta matanza planificada.

LOS PUESTOS DE TRABAJO NO SE VENDEN

LOS PUESTOS DE TRABAJO SE DEFIENDEN